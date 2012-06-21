15 студентів, які перемогли у проекті «Вінниця — Даламан», отримали як нагороду путівки до Туреччини. Міський конкурс було проведено у два етапи. Під час першого його учасники (представники професійно-технічних закладів, коледжів, вищих навчальних закладів) підготували портфоліо про свої досягнення, знання іноземних мов, захоплення тощо, а затим публічно захищали праці про визначні місця цієї країни.
«У межах співпраці Україна — Туреччина проводимо міський конкурс «Вінниця — Даламан» для налагодження дружніх зв’язків з містами Даламан, Фетхіє та Мармарис. Також цей конкурс має на меті активізувати студентську молодь задля розвитку міста. Так хочемо підтримати студентів та учнів, які мають активну життєву позицію і беруть участь у розвитку міста, міських заходах», — сказала заступник міського голови Галина Якубович.
Організувала конкурс міська рада спільно з Вінницькою молодіжною радою, комунальним підприємством «Інститут розвитку міста», одним з туристичних операторів та аеропортом турецького міста.