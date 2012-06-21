Унікальна розробка студентки третього курсу факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну Черкаського державного технологічного університету Дар’ї Дихно може спростити життя тисячам людей. Кафедра дизайну ЧДТУ активно долучилася до громадського проекту «Тактильні книжки для слабозорих та незрячих дітей», а Дар’я у семестровій роботі реалізувала ідею тактильного календаря, щоб полегшити життя людей з вадами зору. Усі відбитки в ньому доволі об’ємні, їх можна сприймати пальцями рук на дотик.
Сторінки календаря містять зображення, які ілюструють дію органів чуття, а кожна пора року має асоціацію, що передається через художній образ. Наприклад, навесні пробудження природи милує наше око, отже в календарі зображено орган відчуття — око, бо його функція — сприймати візуальні образи. Праворуч із зображенням розташована календарна сітка шрифтом Брайля та арабськими цифрами, що стане у пригоді ширшому колу користувачів. У ЧДТУ сподіваються, що тактильний календар Дар’ї Дихно незабаром надрукують великим накладом і він допоможе покращити життя людей, які сприймають навколишній світ через дотик. Поки що роботу студентки тиражують в університеті невеликими партіями, бо коштує це недешево. І шукають спонсора, який допоміг би оплатити друк, а люди з вадами зору одержали б його безкоштовно.