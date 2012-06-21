У Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, який переїхав до Старобільска, з нового навчального року успішно функціонує оnline-радіо «Університетська хвиля».
«Головна його перевага — це можливість прослухати будь-яку програму, яка була в ефірі, незалежно від місця перебування слухачів, єдина необхідна умова — доступ до всесвітньої мережі», — каже проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Меняйленко.
Тож тепер послухати про студентське життя вишу, про найрізноманітніші професії та про сучасну ситуацію на ринку праці, а також ознайомитися з умовами навчання та переліком спеціальностей в університеті можна й на тимчасово окупованій території Луганщини. За повідомленням прес-служби вишу, ідея створення оnline-радіо з’явилася торік. Завдяки університетському Центру інформаційних технологій було створено віртуальний майданчик, де є змога прослухати всі програми та музичні композиції, що були в ефірі. Стильний та зрозумілий дизайн сайту радіостанції дає змогу швидко знайти необхідну інформацію та прослухати потрібну передачу.
Особливий вклад у розвиток оnline-радіо «Університетська хвиля» зробили саме студенти.