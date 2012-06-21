Вчені з Швейцарської вищої технологічної школи в Цюріху створили прототип м'якого штучного серця. Дослідники виготовили його застосувавши методом лиття: надрукували прес-форму, в яку потім помістили рідкий силікон. Про свою розробку вчені повідомили у журналі Artificial Organs.
Об'єм прототипу штучного серця склав 679 кубічних сантиметрів, маса —
Середній пульсовий тиск в аорті — різниця між систолічним і діастолічним — при цьому досягав
У дослідженні також йдеться, що через матеріал, який застосовувався, селіконове серце виявилося недовговічним: в умовах, наближених до реальних, імплантат зробив майже 300 тисяч скорочень і пропрацював менше години. Тим не менш, за словами авторів, експеримент вказує на перспективність технології. Найближчим часом швейцарці продовжать вдосконалення методу для продовження терміну служби пристрою.