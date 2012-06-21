Вчені з університету Каліфорнії створили тест, який здатен визначити рівень мудрості у людини. Вони зробили його з метою визначення «центру мудрості» в нашому мозку.
Керівник дослідження Діліп Йесте розповів, що їм вдалося створити тест SD-WISE, за допомогою якого вони намагалися перевести мудрість на цифрову мову і підібрати відповідні критерії для її визначення. Тест складається з 24 запитань, які по-своєму визначають поведінку людини. До цього існувала гіпотеза, що висока активність префронтальної кори нашого мозку відповідає за наявність мудрості, а пошкодження кори – за її відсутність.
Йесте визначив, що мудрість визначають такі аспекти, як загальне знання життя, контроль своїх емоцій, аналіз своїх вчинків і свого життя, здатність прийняти чужу думку і здатність швидко і безпомилково приймати важливі рішення, повідомляють іноземні ЗМІ.
Вчені опитували випадкових перехожих на вулицях Сан-Дієго, які мали право відмовитися від цього експерименту. Результати опитувань підтвердили те, що мудрість залежить від роботи тих частин мозку, які були під питанням раніше.