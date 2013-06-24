Повертаючись із закордонного візиту, Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти відвідав передові позиції Збройних cил України у смузі оборони Вугледар — Мар’їнка в Донецькій області.

Верховний Головнокомандувач заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ «Донецьк» генерал-лейтенанта Юрія Содоля про поточну ситуацію на визначеній ділянці фронту, повідомляє Офіс Президента.

Глава держави поспілкувався з українськими воїнами і взяв участь в урочистостях. Володимир Зеленський наголосив, що морська піхота — це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат. За його словами, з початку російської агресії військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, професійно та впевнено знищуючи загарбників.

«Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона потужна сила, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти», — заявив Президент і розповів, що буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.

Президент вручив державні нагороди. За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени «Золота Зірка» полковникові Юрієві Андрієнку та полковникові Миколі Паласу.

За особисту мужність і самовіддані дії в захисті України Володимир Зеленський нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, Княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Для відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин глава держави вручив відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» командуванню морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, 35 окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та її підрозділам: 18 окремому батальйону морської піхоти та 137 окремому батальйону морської піхоти, а також 406 окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140 окремому розвідувальному батальйону.

Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала начальникові штабу — заступникові командувача морської піхоти ВМС ЗСУ полковникові Олексієві Андросову.

Наприкінці заходу морпіхи подарували Президентові свій прапор, пам’ятну плакетку та шеврони всіх частин морської піхоти.