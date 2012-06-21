До реєстру учасників антитерористичної операції нині внесено 273 670 осіб. Про це йшлося під час брифінгу перед початком прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів, розповів голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерев’янко. Він поінформував про те, як виконують державні програми, спрямовані на підтримку бійців. Зокрема, за його словами, служба опікується такими державними програмами, як психологічна реабілітація, соціально-професійна адаптація, санаторно-курортне лікування, робота з ветеранською спільнотою, фінансування всеукраїнських громадських об’єднань, а також роботою з центрами психологічної реабілітації, які перебувають в підпорядкуванні служби: це чотири центри в Київській області та один у Житомирській.

Одне з основних питань — матеріальна підтримка учасників АТО та волонтерів, які отримали інвалідність, та членів сімей загиблих. Цим опікується міжвідомча комісія, яку утворено при службі. «У в цьому році ми ухвалили рішення про надання 5,5 мільйона гривень членам родин 9 загиблих волонтерів та 450 тисяч — двом волонтерам, які отримали інвалідність. Також комісія працює над питаннями надання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності учасника АТО. Прийнято рішення про призначення одноразової грошової допомоги 53 членам сімей загиблих, а також 22 особам, які отримали інвалідність. Загальна сума такої допомоги — понад 38 мільйонів гривень. Ми очікуємо, що найближчим часом ці гроші буде надано з держрезерву й рішенням Кабінету Міністрів цю компенсацію буде виплачено», — зауважив Артур Дерев’янко.

Він розповів, що за 11 місяців цього року психологічну реабілітацію пройшли понад 9 тисяч учасників АТО і їхніх сімей. А нині в межах розпочатої в цьому році нової програми психологічної допомоги учасникам АТО триває робота щодо створення центру психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, спрямованого на запобігання суїцидам. У такому центрі готуватимуть фахівців-психологів, які надаватимуть професійну допомогу бійцям АТО: «Щоб не було викривлень. Бо різні категорії людей, хто пройшов короткострокові курси, вважають себе фахівцями, а насправді вони роблять гірше. Хлопці, поспілкувавшись із ними, іноді накладають на себе руки. Тому такий центр необхідний. Рішення про його створення ухвалено».

За словами Артура Дерев’янка, в країні не розроблено нормативну базу щодо надання психологічної реабілітації. Не встановлено стандарти та протоколи щодо того, як і де хлопці мають проходити реабілітацію. «Під час засідань міжвідомчої комісії працює понад 50 осіб — волонтерів, психологів, експертів. Зрушення є. Мінсоцполітики дослухалося до нашої пропозиції про створення Міжрегіонального науково-методичного центру психологічної реабілітації», — зауважив посадовець.

Він поінформував, що нині держава закупила 27 квартир у межах програми забезпечення житлом учасників АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. «Цього року за цією програмою на квартирній черзі було 56 осіб. Двоє з них перейшли до іншої програми — отримання житла за субвенцією. Нині в нас закуплено 27 квартир», — зазначив Артур Дерев’янко і висловив сподівання на те, що обласні державні адміністрації, які закуповують ці квартири, виконають програму в повному обсязі.