Під час робочої поїздки до Василівського району голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль ознайомився з роботою філії «Василівська дорожньо-експлуатаційна дільниця». За даними начальника філії Віктора Лядецького, дохід від реалізації робіт та послуг становив 3,5 млн грн., при собівартості 4,3 млн грн.
Головними причинами збитковості підприємства дорожники вважають нерентабельне утримання виробничої бази, яка не використовується у виробничому процесі, та зношеність парку. А ще, на основній виробничій базі значна частина будівель не використовуються у виробничому процесі, тож підприємство несе витрати на їх утримання та нарахування амортизації.
— Ще за часів Януковича систему райавтодорів знищували по всій Україні, бо готували до приватизації, —наголосив Костянтин Бриль. — Поточного року плануємо надати чималі кошти на ремонт доріг. Проте існує ризик їх неповного освоєння через брак потужностей. Саме тому ми будемо виходити з ініціативою на Кабмін, щоб частину коштів дорожнього фонду розподілити на придбання сучасної техніки та створення пересувних механізованих колон з асфальтобетонними заводами в рамках нашої області.