Можливість використовувати у роботі і в побуті оргтехніку і гаджети призвело до оптимізації часу, але при цьому стало актуальним питання про правильну організацію робочого простору. Багатогодинне сидіння за незручним столом на звичайному стільці, навіть якщо у нього дуже м'яка спинка, призводить до сколіозу, болів у спині і хвороб суглобів. Уникнути проблем можна, якщо подбати про встановлення в приміщенні сучасних меблів, призначених для роботи з комп'ютерною технікою.
Як підібрати і де купити комп’ютерний стіл
Сучасний українець проводить за комп'ютером близько 6-8 годин на добу. Меблі повинні бути зручні та безпечні, щоб користувач не завдав шкоди своєму здоров'ю. Для початку сформулюйте для себе призначення комп’ютерного стола, тобто, чим ви плануєте займатися – обробляти та аналізувати паперову інформацію, друкувати тексти та писати листи бізнес-партнерам, слухати аудіо- або переглядати відео контент. В залежності від завдань стіл можна укомплектувати такими модулями:
♦ висувною поличкою для клавіатури;
♦ окремим слотом під системний блок;
♦ підставкою для ніг;
♦шухлядами для книг, блокнотів, паперу;
♦ надбудовою або додатковою поличкою під периферійну техніку (сканер, принтер, колонки).
Розмір комп’ютерного стола має бути таким, щоб користувачу було зручно працювати. Якщо ж кімната маленька, слід обрати прямий або кутовий стіл з надбудовами та додатковими шафами.
Світ меблів: якість, яка гарантує комфорт та здоров'я
Слід обирати меблі, виготовлені із якісної сировини. Найбільш вдалий вибір – тверда деревина, МДФ або ДСП, покритий ламінованим шпоном. Якщо у родинному бюджеті кошти на дерев'яні меблі не заплановано, зверніть увагу на МДФ, ДСП та ДВП. Сучасні методи обробки дозволяють виробляти якісні столи та шухляди, імітовані під природні матеріали. Наприклад, письмові та комп’ютерні столи, виготовлені прогресивним українським виробником «Світ Меблів», відповідають усім технічним та санітарним нормам, не виділяють токсичних речовин та обладнані необхідними для комфортної роботи функціональними модулями. Наявність телескопічних направляючих забезпечують надійність та плавність при висовуванні шухлядок та поличок.
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