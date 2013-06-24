АТ «Укргазвидобування», як частина Групи Нафтогаз запустило в роботу три високопродуктивні свердловини із сумарним дебітом 425 тисячі кубометрів газу на добу. Дві з них нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту.

«Навіть попри війну видобуток газу активно триває. Дві нові свердловини Укргазвидобування пробурило на старому родовищі. Це дуже хороший результат, який став можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі. Такі сучасні підходи дали змогу сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 мільйони кубометрів», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, збільшила видобуток у десятки разів.

«За перше півріччя 2023 року наше підприємство ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тисяч кубометрів на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тисяч кубометрів на добу. Це ті показники, які поступово наближають нас до поставленої мети — збільшення видобутку газу», — зазначив керівник Укргазвидобування Олег Толмачев.