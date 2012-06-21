Торік у Запорізькій області вперше в Україні започаткували операцію «Урожай», спрямовану на детінізацію земельних відносин. Основне її завдання — провести моніторинг та обстежити використання товаровиробниками земель сільгосппризначення. А також проаналізувати сплату податків і зборів, визначити справедливу орендну плату, створити єдину актуальну базу даних використання земель усіх форм власності.
Під час моніторингу обстежено 1909 тисяч гектарів землі з 2100 тисяч в області. Виявлено, що 91,3% земель використовували за документами, шість — зовсім не використовували, а 2,7% використовували без документів. Це попри те, що у шести об’єднаних громадах фактично зросли надходження плати за землю на 2,7 мільйона гривень.
За результатами перевірки збільшено кількість добровільно оформлених найманих працівників на 4415 осіб, ще 6233 було збільшено зарплату. Так легалізовано 28,8 мільйона гривень доходу із зарплати, додатково до бюджету надійшло 12 мільйонів гривень податків і зборів.
Однак за даними заступника директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Андрія Полякова, не обійшлося без перешкод. Під час операції «Урожай-2016» обласна влада відчула значний спротив місцевих еліт від окремих політсил, які не зацікавлені в розкритті їхніх багаторічних незаконних земельних схем. Отримані ними за часів попередньої влади величезні масиви сільгоспугідь на пільгових умовах майже в півстолітню оренду нині стримують економічний розвиток новостворених громад. Держава змушена буде субсидіювати ці фінансові втрати з бюджету.
Під час спільних заходів виявлено порушення вимог земельного законодавства, на підставі чого до Єдиного реєстру досудових розслідувань ГУ Національної поліції в Запорізькій області внесено дані про 40 кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням земель, і сучасні земельні барони неодмінно опиняться на лаві підсудних.