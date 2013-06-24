У межах цивільно-військового співробітництва, командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит» у Києві, щоб передати медичний інструмент дерматом.

За словами командувача, цей прилад призначений для проведення хірургічних операцій з пересадки шкіри, щоб можна було замінити уражену ділянку на здорову.

«Спілкуючись з лікарями «Охматдиту», ми дізналися, що медичний заклад має потребу у дерматомі. Тому завдяки небайдужим людям, його одразу ж було придбано, що дозволить медикам якісніше проводити маленьким пацієнтам відповідні процедури», – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що допомога лікарні надаватиметься у мірі сил на постійній основі, адже медзаклад опікується дітьми, які в першу чергу отримали травми внаслідок російсько-української війни.

Завідувач відділення реконструктивно-пластичної хірургії Валерій Бовкун розповів, що наразі використання сучасного апарату є вкрай необхідним, тому що кількість пацієнтів з пошкодженням шкіри може збільшитися.

«Дерматом використовується для того, щоб брати розщеплений трансплантат для закриття великої площі ураженої ділянки новим шкірним клаптиком з мінімальними фізіологічними наслідками. Користуючись ним, операції проводитимуться набагато швидше й відповідно діти недовго перебуватимуть під наркозом», - зауважив Валерій Бовкун.

Своєю чергою він підкреслив, що час експлуатації апарату становить приблизно рік. Протягом цього періоду він зможе допомогти багатьом маленьким пацієнтам, які отримають глибокі опіки великої площини.

Генеральний директор лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір зазначив, що завдяки співпраці з військовими вже відновлено відділення реабілітації, що дозволяє поліпшувати показники роботи медичного персоналу.

«Наша спільна робота сприяє у відновленні здоров’я малечі, адже ми прагнемо, щоб усі дітки нашої країни були дужими, щасливими, жили у мирі та злагоді», – додав Володимир Жовнір.

Варто додати, що в той день маленькі пацієнти мали можливість подивитися на святкову шоу-програму, художнім керівником-постановником якої є режисер Максим Добролюбов.