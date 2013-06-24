Випущений цьогоріч та оснащений всім необхідним для порятунку життя. Сучасний реанімобіль поповнив автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги. Придбаний він за благодійні внески, зібрані на національній платформі United24.

«Лікарні нашої області отримали допомогу від United24 вже на понад 64 мільйони гривень. Зокрема, апарати штучної вентиляції легень, монітори пацієнта, операційні столи, мобільні рентгени. Вони надійшли до 47 медичних закладів. Цього разу отримали надсучасний реанімобіль», – сказав перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Обласний центр екстреної медичної допомоги – один з найпотужніших в Україні. Щодня до роботи стає майже 230 бригад. Географію їх маршрутів від початку війни розширено.

«Окрім Дніпропетровщини працюємо на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Реанімобіль оснащений апаратом для довготривалої вентиляція легенів. Це важливо. Особливо, під час дальніх маршрутів транспортування хворого чи постраждалого», – зазначив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

Є у машині й дефібрилятор і кардіограф. Зручна у використанні каталка та крісло для транспортування сидячого хворого.

«У дорозі може статися зупинка дихання, зупинка серця. І ми маємо лічені хвилини, щоб надати екстрену допомогу людині та стабілізувати її стан. У цьому автомобілі є все необхідне для цього», – додав заступник медичного директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергій Стрєлкін.

За зміну кожна реанімаційна бригада приймає до десяти викликів. Їздити доводиться різними дорогами та за будь-яких погодних умов.

«Машина повнопривідна. На ній добре навіть в умовах великих снігопадів та ожеледі. Має дизельний двигун, тож палива спалює мало», – резюмував начальник автомобільно-експлуатаційного відділу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Кисільов.

Ініціатива створення United24 – Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської. Загалом за цим проєктом для закладів Дніпропетровщини придбали понад 1300 одиниць медичного обладнання та апаратів.