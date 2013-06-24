Суд арештував 434 залізничних вагонів російських компаній вартістю понад 300 млн грн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що працівники відомства спільно з фахівцями «Укрзалізниці» в рамках кримінального провадження встановили належність 434 залізничних вагонів російським компаніям та їхнє фактичне місце знаходження.

Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, відповідно до вимог чинного законодавства щодо примусового вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, за клопотанням Офісу Генерального прокурора на зазначені вагони було накладено арешт.

Наразі 434 залізничні вагони вартістю понад 300 млн грн передано в управління до Агентства з розшуку та менеджменту активами з правом комерційного використання, володіння та розпорядження грошима. Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив початок вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет, авіабомб.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

Європейський Союз, США, інші країни світу застосували потужні санкції проти країни-агресора.