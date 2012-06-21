Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання старшого слідчого Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та наклав арешт на рахунки Олексія Азарова, колишнього депутата, сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, в 10 швейцарських банках.
Про це повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс.
Відповідне рішення суду опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.
Арешт накладено на 10 рахунків в банках "Bank Julius ваr", "Coutts & Co AG" і "Banque Internationale a Luxemburg SA." і "також на залишок коштів на зазначених рахунках в сумі 0,6 млн. швейцарських франків і на видаткові операції за цими рахунками".
У мотивувальній частині рішення зазначено, що син Азарова, будучи народним депутатом, отримав з невстановлених джерел значні суми грошей.
"У період з 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_3, будучи посадовою особою отримав з невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру в розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, які їм розміщені в банківських установах Швейцарської Конфедерації, Італійської республіки і князівства Ліхтенштейн. При цьому ОСОБА_3 отримавши дохід в розмірі 7 700 000 євро, 600 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США, з метою приховати свої справжні доходи і їх походження, протягом 2012-2014 років, як народний депутат задекларував свій з сукупність дохід в розмірі лише 19 654 057 грн.", - йдеться в рішенні суду.