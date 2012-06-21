На все рухоме та нерухоме майно екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, а також на його кошти в українських банках накладено арешт.
Про це повідомили в Нацполіції.
«Арешт накладено на все виявлене рухоме, нерухоме майно підозрюваного та грошові кошти, розміщені у банківських установах на території України», – повідомили в Нацполіції.
Рішення ухвалено в рамках розслідування причетності Віталія Захарченка до злочинів на Майдані під час Революції гідності.
Нагадаємо, напочатку вересня Солом'янський райсуд Києва повернув прокуратурі обвинувальний акт у провадженні про незаконну передачу зброї силовикам і «тітушкам» для розстрілу активістів Майдану в лютому 2014 року. Слідчі вважають, що цим особисто координував Віталій Захарченко.