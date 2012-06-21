Київський апеляційний суд наклав арешт на акції українських «дочок» російських банків «ВТБ», «Промінвестбанк» та «Сбербанк» для виконання рішення Гаазького арбітражу за позовом колишнього голови ПриватБанку та інших українських компаній, що втратили активи внаслідок анексії Криму.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на рішення суду.
Як зазначається, арешт накладено на акції українських дочірніх банків, що належать російським державним банкам, які працюють в Україні.
Нагадаємо, що Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів.
Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.
Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.
Раніше стало відомо, що національна енергетична компанія Укренерго розпочинає інвестиційний спір з Росією щодо майна та прибутків компанії, втрачених унаслідок анексії Криму.