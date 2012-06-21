Столичний апеляційний господарський суд за представленням прокуратури Києва ухвалив рішення про визнання недійсними договорів, за якими 2007 року урядову резиденцію «Межигір’я» було виведено з державної власності. Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко, зазначає Укрінформ. Юрій Луценко вважає, що наступним кроком у цій справі має стати «судове рішення про відповідальність Януковича, Ставицького та інших за незаконну оборудку диктатора».
Новину про повернення Межигір’я привітав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Справедливість відновлено — повертаємо народу України те, що йому належить!» — написав він на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаємо, що ділянка, на якій розташовано Межигір’я, займає 136 гектарів і колись була частиною державного комплексу «Пуща-Водиця». Але 2007 року уряд Віктора Януковича провів процедуру відчуження резиденції. Через ланцюжок посередників усі активи на її території купила комерційна компанія. Відчуження урядової резиденції відбулося з порушенням законодавства.