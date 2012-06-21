Європейський суд у Люксембурзі задовольнив позов Польщі й обмежив використання німецького газопроводу Opal російським Газпромом.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Велика перемога для Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії проти Німеччини і Європейської комісії. Сьогодні Європейський суд ухвалив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС і що ніяких винятків не може бути надано "Північному потоку", - написав Йозвяк.

Ідеться про директиву Комісії ЄС від 2009 року, яка забороняє одному постачальнику використовувати більш 50% від загальної транзитної потужності газопроводу. Єдиним постачальником газу через Opal зараз є Газпром - контролює 80% газопроводу.

ДОВІДКА "УК"

Газопровід Opal був уведений в експлуатацію у 2011 році та є продовженням "Північного потоку" на північних кордонах Німеччини. Його мета - постачання російського газу до країн Центральної та Східної Європи, зокрема, через Чехію.

У 2016 році Німеччина подала в Єврокомісію заявку про зміну правил використання газопроводу Opal. Комісія прийняла рішення про зміну умов експлуатації цієї лінії, дозволивши Газпрому використовувати всю потужність гілки "Північний потік". Це призвело до скорочення потоку газу ямальським газопроводом і газопроводом "Братство", за якими російський газ транспортується до Європейського Союзу через Білорусь і Україну. Польща за підтримки Латвії і Литви подала позов до Суду Європейського Союзу про скасування рішення комісії. Аргументували тим, що надання винятків для газопроводу Opal створює загрозу безпеці поставок газу в ЄС.

У 2019-му Суд ЄС підтримав позицію Польщі і скасував рішення комісії за порушення принципу енергетичної солідарності. Однак Німеччина подала до Суду ЄС апеляцію.