Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Десять днів у реанімації й відбита селезінка! Так закінчилося відвідування школи для дев’ятирічного Давида з селища Чорнобай на Черкащині. Восени торік хлопчик нібито впав із гірки. А ось, як підтвердила експертиза, школяра побили! Хто ж скалічив дитину?
Недавно з матеріалів експертизи стало відомо: травми дев’ятирічного Давида виникли через побиття. На початку жовтня минулого року хлопчик потрапив до реанімації з розривом селезінки та забоєм легень. Травмований орган лікарям довелося видалити, і він кілька днів провів у комі.
У хлопчика було діагностовано численні забої, закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини, закриту травму черевної порожнини, перелом руки. На голові у Давида були синці та подряпини. Перед тим, як утратив свідомість, він встиг повідомити про побиття і назвати імена однокласників-кривдників. Однак ті свою провину заперечували. Та й батьки хлопчиків неодноразово наголошували на тому, що Давид, мовляв, сам упав з несправної гойдалки неподалік від школи, через що й отримав численні травми.
Як розповідає мама школяра, результати судово-медичної експертизи, які з’явилися ще на початку січня, не лишають сумніву: отримані хлопчиком травми не могли виникнути у результаті падіння. Судмедексперти підтвердили, що дитину побили. Незважаючи на висновок експертів, слідство все ж досі топчеться на місці. Єдине, що зробили після трагедії, — знесли дитячу гірку, з якої, за словами педагогів, і впав Давид. Адвокат сім’ї постійно подає клопотання про додатковий допит учителів та батьків однокласників Давида, але поки що безрезультатно.
Тим часом, за словами мами Давида, її сина побили в школі не вперше. Звертання ж до класного керівника з цього приводу тоді залишилися без реакції.
Якщо слідство підтвердить факт побиття дитини, суд у справі про буллінг має назвати винуватців.