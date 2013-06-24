Нарощення експортної спроможності для українських портів Дунаю стало темою чергової двосторонньої зустрічі в Румунії. Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, швидка та ритмічна робота цих шляхів експорту залишається стратегічним напрямом. За 11 місяців загальні обсяги перевалки через українські дунайські порти становили майже 30 мільйонів тонн, повідомляє Мінінфраструктури.

«Повертаємося з рішенням про нічну навігацію на каналі Суліни. Вона вже запрацювала. Очікуємо від румунських колег забезпечення необхідною кількістю лоцманів. У такому разі вийдемо на 4 мільйони тонн експортної спроможності на місяць.

І надалі спільно працюватимемо над збільшенням потужності залізничних та автомобільних пунктів пропуску в чотиристоронньому форматі: Румунія — США — Європейська комісія — Україна за участі Молдови. Два ключові питання, над якими працюємо, — погодження пілотного проєкту на пункті пропуску «Красноїльськ — Вікову-де-Сус» — рух вантажівок та зелений коридор через пункти пропуску «Рені — Джурджулешти — Галац» між Україною, Молдовою та Румунією», — зазначив Олександр Кубраков.