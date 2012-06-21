Про це на семінарі «Роуза Рота» заявив перший заступник міністра оборони Іван Руснак, передає ВВС.
«На сході України зруйновано об’єкти енергетичної, транспортної, соціальної та інших інфраструктур. Люди залишилися без робочих місць. За попередніми розрахунками, загальні суми прямих збитків Україні становлять близько 50 млрд доларів США», - повідомив Руснак.
Він нагадав, що через ескалацію конфлікту погіршилась гуманітарна ситуація.
«Цивільне населення потребує першочергового вирішення питань щодо водо-, світло- та газопостачання, санітарного забезпечення і сприяння у дотриманні гігієни, продовольчої безпеки та харчування, забезпечення тимчасовим житлом, організації розміщення та медичного обслуговування», – сказав заступник міністра.
Окрім того,Руснак зазначив, що з початку конфлікту на Донбасі понад 2,7 тисячі військових загинули, близько 10 тисяч отримали поранення.