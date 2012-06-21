Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область опинилася в епіцентрі негоди, що розгулялася наприкінці січня.
За повідомленням пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на ранок останнього січневого дня в Україні знеструмленими залишалися 602 населених пункти, у тому числі на Сумщині 440 (решта – на Чернігівщині).
Серед міст, яким дісталося чи не найбільше, обласний центр. У ніч з 30 на 31 січня у місті вийшла з ладу підстанція «Суми», через що без електрики залишилися жителі таких мікрорайонів як Хіммістечко, Баси, Василівка, вулиці Харківської та прилеглих до неї вулиць і провулків.
До ліквідації наслідків завії підключилися енергетики, які впродовж ночі лагодили підстанцію та лінії електропередач.
До стихійних проблем додалася епідеміологічна: у Сумах через перевищення порогу захворюваності на ГРВІ, пневмонію, грип до 10 лютого припинено заняття у закладах загальної середньої та позашкільної освіти. Зараз на лікарняних ліжках перебувають понад 230 городян, у тому числі 153 дитини. Окремі в реанімації.
Але і в місті, і в цілому в області негоді і хворобам протиставляють організованість і злагоджену роботу. Цілодобово працює снігоприбиральна техніка, енергетики, а всі питання перебувають на контролі місцевої влади.