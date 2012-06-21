Сумське комунальне підприємство (КП) «Електроавтотранс» поповнилося новеньким тролейбусом білоруського виробництва вартістю 4,35 мільйона гривень. Місто одержало його за підсумками тендера, проведеного у березні цього року. Найближчим часом мають надійти ще три тролейбуси на загальну суму понад 17 мільйонів гривень.
Таким чином місто поступово оновлює парк, хоча про повне розв’язання транспортної проблеми говорити зарано.
До речі, КП щойно провело конкурс професійної майстерності серед водіїв тролейбусів. Всі бажаючі мали змогу підвищити свою вправність. З-поміж завдань — знання правил дорожнього руху, обладнання рухомого складу, приймання техніки, а також (!) — історії рідного міста та основ культури обслуговування пасажирів. У підсумку троє переможців одержали почесні грамоти, підвищення фахового рівня, а також грошові винагороди в розмірі відповідно 500, 400 і 300 гривень.
Так, перший водійський клас здобули Світлана Скрягіна та Володимир Бойко, другий — десятеро їхніх колег. Уже з 1 серпня нинішнього року доплата до зарплати за перший клас становить 25, за другий — 10 відсотків.
Така активізація фахового життя транспортників цілком умотивована. Незабаром КП відзначатиме 50-річчя від дня свого заснування. Тож на підприємстві триває капітальний ремонт побутових та частково виробничих приміщень, аби ювілей зустріти в оновлених будівлях.