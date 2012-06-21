У слобожанському обласному центрі презентували інтерактивну дитячу книжку «Казкове місто Суми», яку з повним правом можна вважати дещо несподіваною і для юних, і для дорослих читачів. Адже завдяки місцевому творчому тандемові письменниці Анни Коршунової та художниці Світлани Качуровської місто одержало видання, що швидко набуло популярності завдяки оригінальності сюжету, оформлення та іншим родзинкам.
За словами авторів, цю книжку треба читати з кольоровими олівцями в руці, бо на сторінках чекають різноманітні завдання. Наприклад, розфарбувати козацьку шаблю, прочитати зашифроване послання, відвідати пам’ятники і визначні місця, навіть допомогти у прибиранні озера Чеха. Водночас із виконанням такої захопливої роботи юні читачі пізнають історію рідного міста, мають змогу зазирнути не тільки в його минуле, а й у сьогодення. Книжка написана жваво, доступно, цікаво, а малюнки виконані у сонячних тонах і відтінках, що привертає увагу юних шанувальників літератури.