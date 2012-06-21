Днями Сумщина долучилася до співпраці з Альянсом міст Шовкового шляху. Відповідний меморандум під час другого українського форуму Шовкового шляху, що проходив у Києві, підписав голова Сумської ОДА Микола Клочко.
Співпрацю з Китаєм слобожанський край розпочинає не з чистого аркуша: впродовж кількох останніх років налагоджено тісні контакти в різних галузях і сегментах промисловості, науки, освіти тощо. Підписаний меморандум дасть змогу істотно активізувати насамперед торгівлю, економіку, втілювати інвестиційні проекти. Адже досягнення і перспективи Шовкового шляху масштабні й конкретні.
Протягом останніх чотирьох років Китай інвестував у проект «Один пояс, один шлях» понад 50 мільярдів доларів, завдяки чому в 20 країнах створено майже 60 зон розвитку і понад 180 тисяч робочих місць. Відтепер розпочинається налагодження комплексної кооперації між КНР і Україною, яка має стати транспортно-логістичним хабом. Окрім Сумщини, меморандум підписали представники Херсонщини, міст Трускавець Львівської та Фастів Київської областей.