Прем’єрміністр Сергій Корецький здійснив першу робочу поїздку в Сумську область, яка щодня зазнає ворожих обстрілів.
«Сумщина щодня перебуває під обстрілами ворога — постійні удари по енергетиці, інфраструктурі, логістиці та цивільних об’єктах», — зазначив Сергій Корецький.
Підготовка регіону до зими та виконання плану стійкості залишаються серед пріоритетів уряду. Працюємо над тим, щоб Сумщина мала необхідні ресурси, резерви та підтримку.
У межах поїздки Прем’єрміністр зустрівся з українськими військовими та обговорив з ними актуальні потреби.
Також глава уряду провів зустріч з керівниками громад області, відвідав об’єкти соціальної сфери та разом з місцевою владою визначив першочергові рішення для підтримки регіону.