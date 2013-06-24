Прем’єр­міністр Сергій Корецький здійснив першу робочу поїздку в Сумську область, яка щодня зазнає ворожих обстрілів.

«Сумщина щодня перебуває під обстрілами ворога — постійні удари по енергетиці, інфраструктурі, логістиці та цивільних об’єктах», — зазначив Сергій Корецький.

Підготовка регіону до зими та виконання плану стійкості залишаються серед пріоритетів уряду. Працюємо над тим, щоб Сумщина мала необхідні ресурси, резерви та підтримку.

У межах поїздки Прем’єр­міністр зустрівся з українськими військовими та обговорив з ними актуальні потреби.

Також глава уряду провів зустріч з керівниками громад області, відвідав об’єкти соціальної сфери та разом з місцевою владою визначив першочергові рішення для підтримки регіону.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ