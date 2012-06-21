Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За минулорічними результатами виконання комплексної обласної програми «Правопорядок на 2016 – 2020 роки» Сумщина посідає в Україні місця в першій трійці з переважної більшості показників. Зокрема, з розкриття особливо тяжких злочинів, крадіжок, тяжких тілесних ушкоджень тощо.
Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління взаємодії з правоохоронними органами Сумської ОДА Михайло Криворотенко, підкресливши, що на її виконання торік виділено понад чотири мільйони гривень, з яких майже четверта частина управлінню Служби безпеки України в Сумській області.
На ці кошти насамперед реконструюють центр боротьби з кібер-злочинністю, відкриття якого має відбутися до кінця нинішнього року.
За словами посадовця, на базі центру буде створений серверний центр для зберігання та обробки інформації з відеокамер, що будуть установлені в громадських місцях по всій області в рамках програмного розділу «Безпечна область – безпечне місто». Такий підхід дозволить значно швидше реагувати на надзвичайні ситуації і підвищить рівень розкриття різних видів злочинів.
Як наголошує голова Сумської ОДА Микола Клочко, головне завдання влади сьогодні – забезпечити безпеку і спокій громадян на мирній території. Для цього постійно виділяються кошти військовим частинам, представники якої виконують свій службовий обов’язок на Сході України, прикордонникам, Національній гвардії, поліції. Адже будь-які реформи в державі можливі лише за умови мирного і безпечного життя.