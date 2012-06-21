Такого снігопаду в області навіть старожили не пам’ятають. Проте сумчани не розгубилися, а протиставили стихії організованість, дисципліну і взаємовиручку. У підсумку впродовж останніх трьох днів життєдіяльність провідних закладів, установ і організацій не порушувалася, а якщо й траплялися перебої, то неістотні.

До розчищення головних і другорядних автошляхів долучилися не тільки представники Служби автомобільних доріг в області, ДСНС, а й усі, хто міг. RGMgroup, відома будівельними здобутками, виставила власну потужну техніку, зокрема комбіновані дорожні машини, автогрейдери, самоскиди, фронтальні навантажувачі. Фахівці взялися за важливі автомагістралі Київ — Суми — Юнаківка, Суми — Миропілля — Осоївка, Суми — Краснопілля — Богодухів, де розчищали полотно від снігу, посипали його комбінованими сумішами, аби розтопити ожеледицю.

Долучилися до загальної справи представники обласного управління лісового та мисливського господарства. Як повідомив керівник Кролевецького господарства Олександр Посошенко, трактористи взялися розчищати не тільки лісові, а й дороги в Ярославецькій, Грузчанській, Реутинській, Дубовицькій сільрадах. Саме завдяки допомозі лісівників місцеві селяни мали змогу не тільки вийти зі своїх дворів, а й дістатися до магазинів і медичних закладів.

Територіальні громади задіяли місцеву техніку. У Чупахівській Охтирського району залучили трактори, грейдери, самоскиди місцевих сільськогосподарських підприємств для чищення снігу. У цьому першочергова заслуга Чупахівського селищного голови Олександра Кужеля, який, ще очолюючи місцеву агрофірму «Піонер», запровадив неписане правило: у хуртовини насамперед розчищати вулиці населених пунктів, аби земляки не відчували незручностей.

На всій території області розгорнули більш як 620 стаціонарних пунктів обігріву, а на магістральних шляхах і п’ятачках відстійників — ще й пересувні. Там водії можуть випити гарячого чаю з печивом, погрітися.

За словами керівника обласної служби зайнятості Володимира Підлісного, кожен підрозділ мав прибрати сніг на своїй території, а приклад подав колектив Шосткинської філії обласного центру зайнятості: її працівники взялися за лопати і навели лад на прилеглій території. Знайшли вихід освітяни краю. До організації навчання підійшли диференційовано, запровадивши і дистанційну, і змішану форму навчання, відповідно до рішень місцевих органів освіти.

Не обійшлося без екстрених ситуацій, які, на щастя, врегульовано. У півтора десятка населених пунктів Охтирського та Роменського районів вітер обірвав лінії електропередач, залишивши селян без світла. Завдяки швидким діям електропостачання за кілька годин ремонтники відновили.

Трапилося кілька ДТП, в яких учасники балансували на межі. У Шосткинському районі у чотириметровий кювет вилетів легковик, у салоні якого перебувала сім’я з маленькою дитиною. На виклик прибули рятувальники, а доки їх чекали, зупинили машину, в якій змерзлі пасажири відігрівалися.

На чверть побільшало травмованих — насамперед в обласному центрі. Найпроблемнішими виявилися території біля багатоквартирних житлових будинків. Якщо центральні дороги вчасно розчищають, то біля під’їздів здебільшого панує біле царство. У моєму будинку власники машин не могли виїхати з місця стоянки — на допомогу приходили сусіди, гуртом виштовхуючи автомобілі. Зрозуміло, треба не видзвонювати допомогу, а самим братися за лопати. А ось жителі приватного сектору здебільшого опинилися у сніговій облозі. Гарний урок на майбутнє.

Найближчі 2—3 доби, за прогнозами синоптиків, в області будуть так само складними. Однак Сумщина вже має досвід, як протистояти стихії.