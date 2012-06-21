У Сумській області аграрії завершили збір ранніх зернових. Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, станом на 18 серпня ранні зернові та зернобобові культури в області зібрано на площі 255,8 тисячі гектарів, або на 96% прогнозованих площ, намолочено 1 мільйон 204 тисячі тонн зерна при середній врожайності 47,1 ц/га, з них пшениці – 993,7 тисячі тонн, жита – 22 тисячі тонн, ячменю – 134,4 тисячі тонн, вівса – 21,3 тисячі тонн, гороху – 32,7 тисячі тонн. Також сільськогосподарськими підприємствами розпочато збір пізніх зернових, зокрема гречки обмолочено 1,5 тисячі га (7%), намолочено 2,2 тисячі тонн при середній урожайності 14,2 ц/га. Крім того, завершено збирання ріпаку, валовий збір якого становить 44,8 тисячі тонн. Під посів озимих культур підготовлено грунт на площі 74 тисяч га.