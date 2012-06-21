Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На мостовому переході автодороги Н-12 Суми — Полтава в селі Климентове Охтирського району розпочалися найскладніші роботи — ремонт мосту, зокрема, монтаж металевої балки, що є основою центрального прогону. Для цього фахівці ТОВ «Сумимостобуд», яке входить до складу групи компаній RGM group, використовують власну спеціальну техніку, зокрема, колісні крани вантажопідйомністю до 70 тонн.
За словами керівника групи компаній Сергія Голуба, цей об’єкт — один із найскладніших і найвідповідальніших. Працюючи на ньому впродовж кількох останніх років, в окремі періоди були труднощі із фінансуванням, через що доводилося залучати і власні кошти. Однак зараз обласна влада контролює хід робіт і всіляко сприяє колективу. До 1 серпня об’єкт буде зданий в експлуатацію.
Міст через Ворсклу зведений рівно 60 років тому і останні 10 знаходився в аварійному стані. Однак після капітального ремонту він буде повністю оновлений: поруч із наявним переходу з’явиться новий, завдяки чому його ширина становитиме 9,5 метра.