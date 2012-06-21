Останніми місяцями фіскали Сумщини провели дієві заходи, під час яких виявили численні порушення податкового та інших видів законодавства.
Так, перевіряючи ТОВ «Центральний ринок м. Суми», інспектори-ревізори ГУ ДФС у Сумській області опрацювали договори оренди торговельних місць з приватними підприємцями. Порівнюючи їх із наявними даними інформаційних баз, виявили, що частина підприємців використовують незареєстрованих найманих працівників.
Як розповіла начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Сумській області Наталія Мірошнікова, серед порушників провели широку роз’яснювальну роботу, направивши їм понад 150 офіційних листів з вимогою узгодити підприємницьку діяльність із чинним законодавством. Це насамперед стосується підприємців, які працюють у торговельному комплексі «Євробазар» і ТОВ «Центральний ринок». Завдяки цьому 20 ФОП відразу збільшили кількість найманих працівників на 27, ще 12 подали 21 повідомлення про прийняття на роботу продавців.
Утім, відреагували не всі. До злісних порушників довелося застосовувати санкції. Зокрема складено відповідні протоколи, які можуть їм дорого коштувати. Так, за кожного нелегального працівника роботодавець змушений буде заплатити штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 96 тисяч гривень), а за підприємницьку діяльність без державної реєстрації (виявлено і такі факти) — від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить від 17 до 34 тисяч гривень. Зафіксовано й інше порушення: частина фізичних осіб-підприємців працюють на першій, тобто спрощеній групі, чим також грубо порушують податкове законодавство. Їм направлено листи з вимогою привести свою діяльність у відповідність до податкових вимог.
За словами в.о. заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області Олега Іванюти, завдяки різноплановій та результативній роботі економічний ефект від діяльності оперативно-слідчих підрозділів органів Державної фіскальної служби Сумської області протягом першого півріччя 2017 року перевищив 54 мільйони гривень. Крім того, у кримінальних провадженнях відшкодовано 6 мільйонів гривень збитків. Ще 25,3 мільйона гривень додатково залучено до бюджету завдяки відпрацюванню таких ризикових експортно-імпортних операцій, як коригування митної вартості товарів за результатами перевірок, проведених на підставі інформації оперативних підрозділів, конфіскація товарів, накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів.