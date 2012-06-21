Незабаром на Сумщині запрацює сільський нотаріат. Про це повідомила керівник Головного територіального управління юстиції в Сумській області Ірина Свистун, наголосивши, що слобожанський регіон стане першим в Україні, де почнуть надавати такий вид послуг на місці. Насамперед ідеться про оформлення спадкових прав безпосередньо в органах місцевого самоврядування, що особливо затребувано у сільській місцевості. Поки що за відповідним оформленням доводиться їздити до районного центру, де працюють державні та приватні нотаріуси.
Щоб задум став реальністю, 13 представників органів місцевого самоврядування — переважно з Конотопського, Кролевецького та Сумського районів — проходять відповідне стажування, аби з часом розпочати роботу в сільських населених пунктах.
Сумська область серед піонерів із запровадження нових форм і методів роботи. Зокрема торік запрацював зручний для громадян сервіс з видачі свідоцтв про народження дітей безпосередньо у пологових будинках. За цей час оформлено 2649 документів, що становить третину загальної кількості, а загалом в Україні — понад 86 тисяч. Так само почали оформлювати і прописку малят. Протягом останніх чотирьох місяців такою послугою скористалися батьки 52 новонароджених Сумщини.
Набуває популярності пілотний проект «Шлюб за добу», до якого область приєдналася 11 січня цього року. До нього активно долучилися працівники Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв, які пропонують молодятам проводити шлюбну церемонію за стародавніми традиціями. Схоже, що новація викликала інтерес у молодят та їхніх батьків, які дедалі частіше цікавляться особливостями проведення обряду.