Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Бувають дні, коли все складається більш-менш нормально, спокійно, без особливих стресів чи струсів. А трапляється навпаки: чи то карта лягає по-особливому, чи Місяць змінює фазу, словом, щось діється не так.
Як, наприклад, у Сумах, коли впродовж одного вересневого дня місто «відзначилося» кількома майже карколомними пригодами.
Так, гордість радянського автопрому навчальна машина «Волга» спокійнісінько рухалася однією з центральних вулиць міста. Аж раптом блискавично змінила напрямок і, швиденько подолавши бордюр висотою 14 (!) сантиметрів, врізалася у приватний будинок.
На щастя, не з усього розгону, а доволі плавно, що дозволило уникнути особливих неприємностей і навіть обійтися без втручання представників поліції: водій і господар будинку швидко порозумілися віч-на-віч.
Того ж дня у місті розгулявся буревій: хоч не занадто сильний, однак підступний.
Спочатку закрутив-підняв одну із … зупинок громадського транспорту на вулиці Роменській, прокотивши її узбіччям кілька метрів, чим неабияк налякав пасажирів. А пізніше на Театральній площі зірвав і перекинув чималенький дерев’яний паркан, що відгороджував один із ремонтних об’єктів.
Утім, як стверджують уважні городяни, такі буревійні вибрики не йдуть у жодне порівняння із випадком кількарічної давності. Тоді знавіснілий вітер зірвав частину даху на одному із будинків на околиці міста, відніс його повітрям на кілька десятків метрів і поклав точнісінько на дах спеціалізованого магазину «Все для даху». На щастя, ніхто не постраждав, окрім будинків.
А вітер, вочевидь, знав, де і кому потрібні будівельні матеріали.