Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
В управлінні Сумського прикордонного загону створено окрему ситуаційну групу, яка в цілодобовому режимі відстежує та аналізує всю інформацію стосовно температурного скринінгу громадян, що перетинають прикордонні автомобільні та залізничні пункти пропуску (контролю) у зоні діяльності підрозділу.
За повідомленням пресслужби Сумського прикордонного загону, таких заходів правоохоронці вживають у тісній взаємодії із Міністерством охорони здоров’я та місцевої влади.
Правоохоронці забезпечені індивідуальними засобами захисту, приладами для вимірювання температури тіла. При виявленні зовнішніх ознак захворювання громадян обстежують додатково, аби запобігти можливим рецидивам коронавірусу.