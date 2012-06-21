80 сімей військовослужбовців Державної прикордонної служби України одержали ордери на нові квартири у житловій багатоповерхівці на вулиці Ковпака в Сумах. Новоселів тепло привітали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Сумської ОДА Микола Клочко, голова Державної прикордонної служби генерал-лейтенант Петро Цигикал, начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-майор Сергій Бідило.
Символічно, що ця приємна подія відбулася напередодні державного свята — Дня захисника України та 25-річчя створення Сумського прикордонного загону, яке відзначатимуть 20 жовтня. У новому будинку житло отримали військовослужбовці управління загону, відділу прикордонної служби «Юнаківка» та 12 військовослужбовців запасу. 48 прикордонників-новоселів — учасники АТО. Будівельники здали лише першу чергу 10-поверхівки на 40 одно- та стільки само двокімнатних квартир загальною площею майже 5,5 тисячі квадратних метрів. До кінця наступного року буде введено в експлуатацію ще по 40 дво- та трикімнатних квартир.
Під час вручення ордерів окремих військовослужбовців нагороджено державними і відомчими заохочувальними відзнаками за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, самовідданість і високий професіоналізм. Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, цього року в державному бюджеті передбачено 200 мільйонів гривень саме на житлове будівництво. Уже надійшло понад 80% цієї суми. Тривають будівництво, реконструкція та перспективне планування 20 житлових об’єктів. Цього року стали новоселами 36 родин військовослужбовців із Хмельницького, 60 — Житомира, 66 — Борисполя, 8 — прикордонного відділу «Тополі», що на Харківщині. До кінця року заплановано здати в експлуатацію ще майже 300 квартир, у тому числі завдяки завершенню будівництва розпочатих у минулих роках житлових будинків в Ужгороді, Чернігові, Хмельницькому, реконструкції будівель під службове житло в Овручі. Житлове будівництво триває у Києві та Львові, де буде введено в експлуатацію відповідно 167 та 56 квартир.