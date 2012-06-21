Приємна звістка надійшла цими днями на адресу колективу Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання. Флагман вітчизняного машинобудування став першим підприємством Східної Європи, яке отримало статус схваленого постачальника в Іраку. Відтепер слобожанське НВО зайняло своє місце в реєстрі потенційних товаровиробників для цієї близькосхідної країни і зможе брати участь у тендерах, які там проводитимуть. До такого визнання робітничий колектив ішов чотири роки.
Як повідомив генеральний директор об’єднання Олексій Цимбал, нинішній ринок Іраку надзвичайно актуальний для виробників нафтогазового обладнання з усього світу. Ця країна багата на вуглеводні, тож конкуренція за право вийти на іракський ринок вельми жорстка.
Історично склалося, що в цій країні працюють імениті американські та західноєвропейські компанії, а постачальників зі Східної Європи там дотепер не було. Але сумчани довели, що продукція під брендом Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання відповідає високим сучасним вимогам до промислової техніки.
На найближчі п’ять років Ірак уже анонсував реалізацію близько десяти інфраструктурних мегапроектів загальною вартістю майже 24 мільярди доларів, у яких профільна продукція сумських машинобудівників може мати попит. Cумчани мають усі шанси виграти тендери на виготовлення і постачання компресорних станцій, газопереробних комплексів, обладнання для осушення газу, сіркоочищення, стабілізації вуглеводнів, блоків фракціонування тощо.
За словами начальника відділу маркетингу Ігоря Булигіна, Сумське НВО має нагоду посилити свої позиції на новому ринку ще й тому, що вже кваліфіковане в багатьох компаніях США, Об’єднаних Арабських Еміратів та Канади, які успішно працюють в Іраку. Варто також нагадати, що протягом 2013—2016 років СНВО отримало статус схваленого постачальника окремих видів продукції у провідних компаніях Ірану, Саудівської Аравії, США, Франції, Німеччини, Бразилії, Канади, Італії, Туреччини, Венесуели, Польщі, Єгипту, ОАЕ, Великої Британії та інших країн світу.