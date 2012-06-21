На 6,2 мільйона гривень, наданих із Сумського міського бюджету, оновилася матеріально-технічна база місцевого комунального підприємства «Водоканал». На ці кошти закупили 6 одиниць сучасної техніки, зокрема універсальну аварійну машину, всмоктувач мулу, помпи, зварювальні агрегати. За словами керівника підприємства Анатолія Сагача, таке придбання нині на часі. Адже нова техніка може працювати за температури –20 градусів і навіть нижчій із зануренням на глибину 8 метрів. Це дасть змогу істотно поліпшити якість очищення мереж водопостачання та водовідведення, що особливо потрібне сумчанам. На переконання Сумського міського голови Олександра Лисенка, оновлення технічної бази «Водоканалу» — один із пріоритетних напрямів роботи міської влади.
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