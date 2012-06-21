Суперкар Audi R8, над яким добряче попрацювало американське ательє Underground Racing, вдалося розігнати на прямій у півмилі (
У результаті автомобіль став найшвидшим R8 у світі на цій дистанції. Сам заїзд відбувся під час заходу Wannagofast в Північній Кароліні. Автівка, яка встановила рекорд, оснащена десятициліндровим двигуном з двома турбінами, що видає шалені 2500 кінських сил при роботі на гоночному паливі.
Якщо ж заправити авто звичайним бензином, то віддача агрегату складе близько 1200 кінських сил. Вартість такого доопрацювання перевищує 100 тисяч доларів.