На базі суперкомп'ютерів IBM створять систему, яка буде відслідковувати зміни погоди на всіх континентах одночасно. Комп'ютерний гігант вже оголосив про співпрацю з Національним центром атмосферних досліджень (NCAR), пише Engadget.
IBM приєднається до NCAR для спільного проектування обчислювального рішення, заснованого на системах на базі POWER9. Передбачається, що таке рішення буде запущено в кінці цього року.
Дочірня компанія IBM Weather Company буде використовувати обчислювальні потужності для адаптації моделі погоди для NCAR в глобальному масштабі і для уточнення довгострокових прогнозів, щоб зробити більш точні прогнози на кілька тижнів або місяців. Передбачається, що вона вийде за межі регіонального прогнозування і стане першою системою, здатною охопити весь світ.