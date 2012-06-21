Минулої суботи на столичному стадіоні «Оболонь Арена» зійшлися володар Кубка Захисника — СК «Дніпро-1», створений добровольцями, які 2014 року пішли захищати Україну на сході, та володар Кубка АТО — ФК «Зеніт» (м. Золотоноша, що на Черкащині). Вони розіграли Суперкубок Захисника України з футболу.
Благодійний матч задля допомоги дітям-переселенцям зі сходу України організували Федерація футболу, ІА «Центр новин» та Благодійний фонд «Розвиток футболу України». Переможця в цій дружній, хоча й затятій грі, виявила лише серія післяматчевих пенальті. Основний час завершився з рахунком 1:1. Спочатку у воротах дніпрян розписався Сергій Шестак, а потім м’яч у відповідь провів Олександр Белошапка. У серії 11-метрових ударів інтрига зберігалася до останнього удару, коли завдяки сталевим нервам голкіпер «Зеніта» Антон Дібров парирував м’яч, спрямований у центр воріт.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»