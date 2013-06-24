Міністерство аграрної політики та продовольства створило портал супутникового моніторингу господарств, які отримали грантову підтримку від держави в межах програми «єРобота». На новий портал можна потрапити через розділ «Онлайн моніторинг садів та теплиць» на головній сторінці офіційного сайту міністерства.

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика, новостворений портал — це інструмент для прозорого моніторингу використання державних коштів і перевірки господарств на дотримання грантових зобов’язань.

«Портал дає змогу за допомогою супутникових даних бачити саму ділянку, на якій заявлено розвиток тепличного господарства чи саду, — чи справді на ній розвивається заявлене виробництво. Позначено також назву господарства, скільки грантових коштів воно отримало, площу ділянки, кількість сезонних і постійних працівників тощо», — розповів посадовець.

Він також зауважив, що портал буде постійно наповнюватись знімками і даними про кожне господарство, які дадуть змогу відстежувати, як воно розвивається.