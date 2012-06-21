Нинішнього року в Сумах будуть реалізовані 14 проектів інститутів громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, які перемогли у відповідному міському конкурсі. На їх реалізацію передбачено майже 340 тисяч бюджетних гривень.
За словами начальника відділу у справах молоді та спорту Сумської міськради, заступника голови конкурсної комісії Віри Мотречко, всього журі розглянуло 19 заявок, які презентують широке коло суспільних тем і зацікавлень. Серед них – мистецькі, екологічні, наукові, спортивні та інші.
Зокрема, активісти планують продовжувати знайомство з історією і сьогоденням рідного міста, організовувати патріотичні та оздоровчі табори, видавати твори молодих сумчан тощо.
До слова, минулого року в Сумах у рамках означеного конкурсу було реалізовано 16 проектів на суму понад 400 тисяч гривень.