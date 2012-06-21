Президент Петро Порошенко провів зустріч з родиною трагічно загиблого рік тому журналіста Павла Шеремета і представниками міжнародної організації Комітет захисту журналістів.
Глава держави наголосив, що, як і всі представники медійної спільноти й громадянського суспільства, зацікавлений у прозорому розслідуванні нахабного вбивства Павла Шеремета.
Петро Порошенко запевнив, що готовий зробити все від нього залежне для повного розслідування, повідомляє департамент прес-служби АП.
Президент підкреслив, що правоохоронні органи повинні найближчим часом провести публічний звіт про результати слідства.
У цій гучній справі допитано понад 3 тисячі осіб, повідомляє УНІАН. За даними поліції, відпрацьовують версії щодо мотивів скоєння злочину. До 14 країн світу надіслано клопотання про надання міжнародної правової допомоги, а правоохоронними органами в межах компетенції проводяться необхідні процесуальні дії.
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