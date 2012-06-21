У присутності Президента Петра Порошенка склали присягу судді, яких було призначено на посаду у перехідний період судової реформи, аби вони мали змогу забезпечити громадянам доступ до правосуддя.
За інформацією Ради суддів, на нинішньому етапі реформування четвертої влади через звільнення значної кількості суддів на заваді продуктивній роботі стала недоукомплектованість судів різних інстанцій. Зрозуміло, це аж ніяк не сприяло їхній ефективній роботі.
Глава держави акцентував увагу новопризначених суддів на тому, що сьогодні наша країна переживає якісно новий період свого розвитку, а її громадяни особливо гостро потребують захисту правди, справедливості, чесного й справедливого суду. І на суддів, яких приведено до присяги в такій урочистій атмосфері, покладено величезну відповідальність перед суспільством.
Тож Петро Порошенко висловив переконання, що завдяки проведенню судової реформи система правосуддя в Україні нарешті стане доступною, відритою, професійною та позбавленою корупційних схем.
Петро Порошенко звернув увагу присутніх на те, що новопризначені судді першими розпочинають свою роботу в умовах зміненого Основного Закону України. За ними настане черга присягати суддів нового Верховного Суду, конкурс до якого триває. Впродовж найближчих трьох місяців кандидати, які подали документи для участі в конкурсі, пройдуть кілька етапів відбору. Петро Порошенко закликав комісію бути чесною, неупередженою та відкритою, а громадськість — пильно стежити за перебігом конкурсу, повідомляє департамент прес-служби АП.
А законопроект «Про Вищу раду правосуддя», як сподівається Петро Порошенко, буде доопрацьовано з урахуванням зауважень й ухвалено Верховною Радою вже наступного тижня.
Ще одним пріоритетом глава держави назвав розроблений Радою з питань судової реформи та підтриманий Венеціанською комісією законопроект «Про Конституційний Суд України», який встановлює конкурсні процедури відбору суддів Конституційного Суду, запроваджує новацію — інститут конституційної скарги як додатковий механізм захисту прав і свобод громадян. Не менш важливі, на думку Петра Порошенка, є доопрацювання й ухвалення нового процесуального законодавства.
для «Урядового кур’єра»