Найбільш складним для України у протистоянні військовій агресії стало те, що українці не були психологічно готові до такого роду війни.
«Це найбільша біда нашої країни. Ми дуже довго жили в умовах братської дружби та любові з Російською Федерацією», – сказав в інтерв’ю, опублікованому в газеті «Урядовий кур’єр», директор Національного інституту стратегічних досліджень, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін.
За словами Горбуліна, українська влада сьогодні може говорити про військово-політичні успіхи.
«Я маю на це право оскільки чітко собі уявляю стан наших збройних сил, нашої оборонної промисловості та ступінь підготовленості і служби безпеки, і розвідорганів практично з 1994 року і до сьогодні», – зауважив Горбулін.
Він наголосив, що такої невтішної картини, яка спостерігалася у безпековій сфері України у 2013 — на початку 2014 року, «за 25 років ніколи раніше не було».
«Ми багато зуміли відновити, я віддаю належне і керівництву країни, і нашому суспільству. Це вперше, коли і суспільство, і влада знайшли спільну мову і фактично відновили армію майже з нульової позначки», – наголосив Горбулін.
За його словами, в Україні запрацювали заводи оборонної промисловості, «причому не тільки ремонтні, як це подає російська преса, а й ті заводи, які виробляли до розпаду Радянського Союзу військову техніку найвищих тактико-технічних характеристик у світі».
Горбулін зазначив, що в Україні з’явилися нові виробництва, які хоча і не можна назвати серйозними серійними заводами, але вони «вже виробляють військову техніку, продукцію, яка викликає у наших супротивників у Донбасі певну повагу».
Вчений запропонував також пригадати, скільки разів «наші «російські друзі пророкували нам кінець», який пов’язували це з підписання угоди про зону вільної торгівлі і припиненням всіх економічних зв’язків з Україною. «Вони говорили, ви ж пам’ятаєте 2006 і 2009 роки, ми газовий краник прикриємо, і ви задихнетесь. А ми фактично у 2016 році жодного кубометра газу безпосередньо з Росії не отримали», – наголосив Горбулін.