Щоб не нашкодити організму, працювати потрібно починати не раніше десятої ранку. Британські дослідники стверджують, що ранній початок робочого дня може призвести до різних захворювань, стресу та нервових зривів.
Дослідження проводили на кількох учнях у школі. Їхні оцінки покращилися після зміни графіка. Вдалий час для початку занять студентів — 11:00. Діти до 10 років не можуть фокусувати увагу до 9:30 ранку. Про це повідомляє medikforum.
«Оскільки люди починають працювати о дев’ятій ранку, вони постійно хочуть спати. Саме тому в нас суспільство людей, які не виспались», — сказав професор Оксфордського університету Пол Келлі.
Крім психологічних розладів і втоми, початок роботи о 09:00 ранку і раніше загрожує захворюваннями серця і печінки. Саме ці органи після раннього пробудження і недосипання починають працювати в активному режимі на 2—3 год пізніше після тривалого сну.