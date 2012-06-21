Перша сувенірна продукція Євробачення-2017 з’явилась у продажу на сайті офіційного магазину пісенного конкурсу. Про це повідомляє прес-служба UA:Перший.
«Усі охочі вже можуть придбати брендовані футболки, світшоти, постери та повітряні кульки. Для попереднього замовлення доступні також офіційний альбом форматів DVD, CD та Blu-Ray з піснями всіх учасників цьогорічного Євробачення», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що CD вийде у продаж 28 квітня, а офіційний DVD і Blu-Ray будуть випущені 23 червня.
Офіційний альбом Євробачення цього року вперше в історії конкурсу вийде ще й на вінілових платівках. Це буде лімітована версія. До ексклюзивного комплекту, який вже можна попередньо замовити, увійдуть чотири різнокольорові платівки, альбом на двох CD, журнал про пісенний конкурс з біографіями його учасників, ексклюзивними фотографіями і купоном для завантаження альбому з інтернету. У продажу він з’явиться 23 червня.
Офіційний музичний альбом пісенного конкурсу буде доступний для попереднього замовлення на iTunes із 7 квітня, а для скачування — з 21 квітня.
Як відомо, півфінали Євробачення-2017 пройдуть 9 та 11 травня, фінал — 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.