Із початку широкомасштабного вторгнення країна-терорист пошкодила 1503 медзаклади, з яких 1320 було розбито та 183 зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення. Також з початку війни росія знищила 250 автомобілів швидкої медичної допомоги, ще 103 пошкоджено, 125 викрадено.

Про це йшлося на представленні інсталяції українських автомобілів екстреної медичної допомоги, пошкоджених вогнем та обстрілами російської армії. Акція відбулася в Женеві під час відкриття 76-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

«Розстріляна швидка допомога — ще одне свідчення російського терору, який б’є по українській медичній системі та намагається знищити кожного з нас», — сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Учасники засідання 76-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, серед яких представники Польщі, Франції, Великої Британії, Німеччини, Угорщини, Молдови, Литви, Латвії, Кіпру, Швеції, Фінляндії, ВООЗ та Єврокомісії, висловили свою готовність і надалі підтримувати Україну на шляху боротьби за загальнолюдські цінності, демократію, права і свободи людини.