Президент України Петро Порошенко провів у четвер телефонну розмову з Президентом Словаччини Андреєм Кіскою. Сторони обмінялися думками щодо важливих питань порядку денного двосторонніх відносин та міжнародної співпраці.
Глава держави подякував словацькому лідеру за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Президент України повідомив про погіршення безпекової ситуації на Донбасі. «Російські бойовики обстрілюють Авдіївку, не даючи змоги відновити електропостачання. Світ має бути активнішім у тиску на Росію, щоб припинити вогонь», — сказав Президент. Він наголосив на важливості дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею взятих на себе зобов’язань в межах мінського процесу.
Андрей Кіска запевнив у підтримці України і висловився за негайне припинення вогню.
У контексті взаємодії двох країн на євроінтеграційному напрямі було обговорено питання участі Словаччини у процесі реформування української економіки, співпраці в енергетичній сфері. Окрему увагу було приділено підтримці словацькою стороною впровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.
Також у четвер глава держави провів телефонну розмову з Президентом Республіки Болгарія Руменом Радевим і привітав його із вступом на найвищу державну посаду.
Петро Порошенко проінформував співрозмовника про ескалацію ситуації на Донбасі, спричиненої постійними обстрілами Авдіївки з боку російських бойовиків. Румен Радев висловив підтримку Україні та погодився з важливістю негайного припинення вогню для відновлення інфраструктури в Авдіївці.
Петро Порошенко відзначив послідовну підтримку, яку Болгарія надає Україні в питанні захисту територіальної цілісності та протидії російській агресії. Він висловив сподівання, що новий Президент Болгарії продовжить цю політику, зокрема в контексті збереження санкцій ЄС стосовно Росії до повного відновлення суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.
Було досягнуто домовленості щодо подальшої координації дій двох країн для активізації європейської інтеграції України та посилення співпраці з НАТО.
Президенти обговорили окремі актуальні питання двосторонніх торговельно-економічних відносин і зміцнення співпраці в галузі енергетичної безпеки. Було розглянуто можливості проведення наступного засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічної співпраці. Сторони також порушили питання подальшої реалізації проекту реконструкції автодороги Одеса — Болград — Рені до Болгарії.
Глава держави запросив Румена Радева здійснити офіційний візит до України у зручний для нього час. Запрошення було з вдячністю прийнято, повідомляє департамент прес-служби АП.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»